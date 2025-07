Cassano sul Napoli: “C’è un giocatore che comprerei subito, è fenomenale. Juve rivale scudetto”

L’ex fantasista ha parlato dei partenopei, svelando il nome di un calciatore che vedrebbe benissimo in maglia azzurra e accendendo subito la prima sfida scudetto

Nel corso della consueta diretta online per “Viva el Futbol”, l’ex calciatore azzurro ha affrontato diversi temi. Tra questi è emerso anche il Napoli, reduce da una stagione sorprendente con la vittoria dello scudetto.

I partenopei sono riusciti a trionfare all’ultima giornata, sopra di un punto rispetto all’Inter, squadra del cuore proprio di Cassano. L’ex fantasista, però, non ha individuato nei nerazzurri la vera rivale del Napoli di Conte per la prossima stagione.

Durante la trasmissione, infatti, Cassano ha esaltato la Juventus di Tudor, dichiarando:

“Sono convinto che farà molto bene la Juventus. Sarà una di quelle squadre che l’anno prossimo può dare veramente fastidio al Napoli. Tudor sa quello che vuole, sa allenare, fa un calcio che a me piace, aggressivo, non di contenimento, attaccano in tanti. La Juve ha fatto una scelta giustissima per me”.