Ultim’ora Napoli, il PSV accetta l’ultima offerta per Noa Lang: le cifre definitive

Il Napoli è sempre più a un passo per Noa Lang: il PSV ha accettato l’ultima offerta degli azzurri per l’esterno. Ora scatta il countdown per il suo arrivo.

Quello che sta nascendo è un Napoli che vuole essere competitivo su ogni fronte, oltre che intenzionato a difendere lo Scudetto conquistato nella stagione scorsa. All’alba della prossima annata, il club azzurro è molto attivo sul mercato per regalare ad Antonio Conte i rinforzi richiesti per fare in modo che l’organico sia completo per tutte e quattro le competizioni in cui i partenopei saranno impegnati (oltre a Serie A e Coppa Italia, ci sono anche Champions League e Supercoppa Italiana, ndr).

Archiviati già da un nel po’ i colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il Napoli mette le mani anche su Noa Lang. È dell’ultima ora la notizia secondo cui il PSV ha accettato in tutto e per tutto l’ultima offerta presentata dal club azzurro per l’ex Club Brugge, rappresentando così un accordo verbale tra le parti. Ora la strada per l’arrivo in azzurro dell’olandese sembra essere in discesa, con un’operazione che va a sfiorare i trenta milioni di euro di base fissa.

Il Napoli è a un passo dall’accaparrarsi il cartellino di Noa Lang: in queste ore il PSV ha accettato l’ultima proposta del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Questo è quanto rivelato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano sui rispettivi profili ufficiali X:

“Accordo verbale per Noa Lang al Napoli. Il PSV ha accettato l’ultima offerta di 28 milioni di euro garantiti + 10% su futura vendita. Nei prossimi giorni la formalizzazione del trasferimento”.

Mancano davvero pochissimi dettagli e poi Noa Lang, evidentemente, può essere considerato come un nuovo giocatore della SSC Napoli.

L’esterno olandese ha voluto fortemente l’accordo tra le due società, che non è arrivato in occasione del mercato di gennaio, quando gli azzurri tentarono di accaparrarselo poco dopo aver detto addio a Khvicha Kvaratskhelia. Ora, però, è tutto pronto per celebrare un matrimonio che, a quanto pare, s’ha da fare.