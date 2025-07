Lucca, l’Atalanta non è l’unica insidia: un’altra big vuole anticipare il Napoli

Lorenzo Lucca continua a essere un nome molto chiacchierato all’ombra del Vesuvio: l’Atalanta e un’altra big insidiano la SSC Napoli.

Sono settimane, le prime della sessione estiva di calciomercato, molto movimentate per il Napoli, che vuole quanto prima completare l’organico da mettere a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. In ballo, c’è la difesa dello Scudetto conquistato nell’annata appena conclusa, oltre all’ambizione di voler essere competitivi anche in vista del ritorno nella prossima edizione della UEFA Champions League. Due i colpi già messi a segno – Luca Marianucci e Kevin De Bruyne – e altri due in dirittura d’arrivo – Noa Lang e Sam Beukema.

Attenzione però anche ai movimenti in attacco, con il ruolo della punta centrale fortemente tenuto d’occhio. Principalmente, sono due i nomi sotto la lente d’ingrandimento del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna: si parte da Darwin Nunez, il cui curriculum parla da solo, ma per cui ci sono distanze non banali con il Liverpool. Resiste anche l’idea Lorenzo Lucca, ma sull’attaccante dell’Udinese, oltre all’inserimento possibile dell’Atalanta, ci sarebbe anche l’interesse del Milan, che in queste ore si sarebbe interessata al bomber ex Pisa e Palermo, tra le altre.

Calciomercato Napoli, anche il Milan sulle tracce di Lucca: le ultime

Anche il Milan si fa sotto per Lorenzo Lucca, uomo mercato di proprietà dell’Udinese tenuto d’occhio dalla SSC Napoli.

A svelarlo è il giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che sul suo profilo X ufficiale ha scritto:

“Lucca, non solo Atalanta che apprezza molto. In serata contatti approfonditi con il Milan in attesa di una decisione”.

Lorenzo Lucca, dunque, diventa un nome sempre più al centro del mercato, con il Napoli chiamato a sciogliere le riserve quanto prima, considerato il forte interesse per il bomber di proprietà del club friulano.

Ultimissime Napoli calciomercato: la situazione sul colpo in attacco

Il Napoli vuole mettere a segno un colpo in attacco da affiancare a Romelu Lukaku in vista della prossima stagione, da affrontare con il Tricolore sul petto. Lorenzo Lucca resta nella lista del club partenopeo, ma il suo nome è anche sul taccuino di altre big quali Atalanta e Milan.

Uno scenario da non sottovalutare per i partenopei, che hanno comunque l’ambizione di regalare una rosa extra large ad Antonio Conte. Con tanto di punta, per cui vanno sciolte le riserve quanto prima, anche in attesa di scoprire ciò che ne sarà del futuro di Victor Osimhen.