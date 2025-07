Okafor, nuova avventura dopo lo Scudetto con il Napoli: trattativa a sorpresa

Noah Okafor ha fatto ritorno al Milan dopo i sei mesi in prestito alla SSC Napoli: scenario a sorpresa per il calciatore svizzero.

Il suo apporto è stato sicuramente limitato, complice evidentemente un feeling mai scoppiato con Antonio Conte. Ma in quanto parte dello spogliatoio, Noah Okafor può essere definito un calciatore che ha fatto la sua parte (seppur minima) nel quarto Scudetto della storia della SSC Napoli. Ma il suo minutaggio non considerevole basta per spiegare il motivo per cui i partenopei hanno deciso di non procedere al riscatto del suo cartellino, che resta dunque di proprietà del Milan.

Ma quale sarà il futuro del nazionale svizzero dopo la sua breve esperienza all’ombra del Vesuvio? Tutto lascia pensare che anche questa volta il suo destino sarà lontano dal Milan, che punta a incassare il più possibile dal suo addio. Al momento, lo scenario più plausibile è quello che porterebbe a un nuovo affare a titolo temporaneo, con il Besiktas che in queste ore si è interessato. Una situazione da tenere sott’occhio, considerando che il calciatore è valutato ormai fuori dai piani dei rossoneri.

Ex Napoli, Okafor verso la Turchia? L’aggiornamento di Romano

Futuro in Turchia per l’ex Napoli Noah Okafor? A lanciare la notizia è il giornalista Fabrizio Romano con un post apparso sul suo X ufficiale.

Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Il Besiktas ha contattato l’entourage di Noah Okafor per un possibile trasferimento in questa estate. La squadra turca è interessata al prestito dell’attaccante del Milan dopo che anche il Lipsia ha mostrato nuovamente interesse”.

Okafor, il Lipsia ci ripensa: fu a un passo dai tedeschi prima del Napoli

Ritorna d’attualità anche il Lipsia come possibile soluzione futura per Noah Okafor, calciatore il cui destino è ancora evidentemente tutto da scrivere.

Va ricordato che il club tedesco ebbe in pugno l’ex numero nove del club azzurro, ma alcune problematiche legate sorte proprio sulla concretizzazione dell’affare tra Milan e Lipsia mandò tutto in fumo. A fine mercato, fu il Napoli a spuntarla, puntando su di lui come situazione temporanea per sostituire, numericamente parlando, il partente Khvicha Kvaratskhelia.