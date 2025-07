Ngonge, non solo il Torino: dall’estero vogliono l’attaccante del Napoli

Ngonge finisce nel mirino di un club europeo, occhio allo sgarro al Torino: i dettagli.

Il mercato del Napoli prosegue spedito anche sul fronte delle cessioni. Non solo gli innesti, con diversi nomi presenti sul taccuino di Giovanni Manna e altri già arrivati alla firma con il Napoli o in procinto di farlo.

Una sessione estiva di mercato particolarmente attiva per il club azzurro che, con lo scudetto cucito sul petto, non vuole perdere tempo in vista della prossima stagione.

Tra i giocatori in partenza da Napoli c’è anche Cyril Ngonge, fortemente nel mirino del Torino per volontà di Marco Baroni. La trattativa è concreta, con il tecnico che voleva Ngonge fin dai tempi della Lazio, ma attenzione.

Ngonge, occhio al Monaco: i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, quello del Torino non sarebbe l’unico interesse registrato nei confronti di Cyril Ngonge.

A quanto pare sulle tracce dell’attaccante classe 2000 ci sarebbe anche il Monaco, che però non ha ancora i intavolato una vera e propria trattativa. Un colpo di scena che potrebbe scombussolare i piani del Torino e del Napoli, che vuole liberarsi di Ngonge al più presto per liberare spazio nella lista di Antonio Conte.

Ngonge è alla ricerca di maggior spazio, e la destinazione Torino potrebbe rappresentare la meta perfetta, considerando anche il forte pressing dell’allenatore granata per averlo.