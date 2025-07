Napoli su Nunez, altro ostacolo da superare: i tempi si allungano

Per il Napoli c’è un altro ostacolo da superare per arrivare a prendere Darwin Nunez.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare tantissime novità di calciomercato. Basta pensare che, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, Giovanni Manna è al centro di altre trattative che sembrano davvero vicine alla chiusura.

Tra le più ‘calde’, e non solo per le elevate temperature che stanno affliggendo l’Italia in queste ultime settimane, bisogna sicuramente inserire quelle che riguardano Noa Lang e Sam Beukema. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti su questi due calciatori, in casa Napoli bisogna registrare un altro ostacolo per Darwin Nunez.

Calciomercato Napoli, Manna deve superare un altro intoppo per Darwin Nunez: i dettagli

Come riportato dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il club partenopeo non potrà usufruire del Decreto Crescita per il pagamento dell’ingaggio di Darwin Nunez. Ricordiamo che lo stipendio del centravanti uruguaiano si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro di sterline, ovvero più di 6 milioni di euro all’anno.

Ma il Napoli per portare in azzurro Darwin Nunez deve fare fronte anche alla richieste del Liverpool. Il club inglese, infatti, continua a chiudere ben 60 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del suo centravanti. Ricordiamo che Giovanni Manna ha pronta anche l’alternativa all’ex Benfica, ovvero Lorenzo Lucca dell’Udinese.