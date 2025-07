“L’allenatore non mi vuole”: il messaggio spiazza tutta Napoli, sarà addio

Il messaggio social lanciato su X in queste ore ha spiazzato tutta Napoli: sarà addio per uno dei più amati dalla città partenopea.

Il suo è un nome che la città di Napoli ha imparato ad amare in questi anni. Ma anche questa volta, potrebbe esserci l’addio per uno dei beniamini che è riuscito a costruire un legame forte con tutta la piazza, che legge quasi con incredulità le parole rilasciate sui social. Jacob Pullen, simbolo della storia recente della Napoli Basket, sembra aprire in modo concreto a un nuovo addio al sodalizio partenopeo, con un post che lascia spazio a poche interpretazioni.

Un fulmine a ciel sereno che va a confermare i rumors che sono circolati in queste settimane, in un periodo di transizione societario non banale per il Napoli Basket, che in vista del futuro vuole rilanciare le proprie ambizioni dopo una stagione non particolarmente esaltante. Nuove pagine di storia che potrebbero non essere scritte con il cestita naturalizzato georgiano, considerando le parole rilasciate dal diretto interessato, scatenando fin da subito la reazione sorpresa da parte dei vari sostenitori, che ora si interrogano sul futuro del classe 1989.

Napoli Basket, messaggio di Pullen sui social: sarà addio

Il messaggio di Jacob Pullen sui social conferma clamorosamente l’addio alla Napoli Basket: alla base di questa scelta ci sarebbe la volontà da parte di proprietà e staff tecnico di non puntare sul playmaker georgiano.

Di seguito, le parole scritte dal cestita su X:

“Napoli avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. La città e i tifosi sono fantastici, ma purtroppo non credo che la nuova proprietà o il nuovo allenatore mi vogliano a Napoli. Ma la gente mi vorrà sempre a Napoli e questo è amore”.

Una dichiarazione che sa di addio amaro per Pullen che, però, resterà sempre legato a una piazza che ha imparato ad amarlo e che, con ogni evidenza, continuerà a farlo.

Pullen e l’addio al Napoli Basket: il precedente

Tra Jacob Pullen e il Napoli Basket sarà addio: i tifosi sono rimasti senza parole davanti al post del cestita, che a sua volta ha ribadito anche il suo amore per la città partenopea.

Non è però la prima volta che le parti decidono di separarsi: basti pensare che il suo marchio sulla vittoria della Coppa Italia è ben evidente, così come il suo impatto nella scorsa stagione, quando tutto sembrava ormai compromesso. Ma anche questa volta, tra Pullen e il Napoli Basket ci sarà il finale di un legame che, al di fuori del campo, sarà sempre indissolubile.