Colpo di scena Lucca, Pedullà: “Inserimento di un’altra big della Serie A”

Lorenzo Lucca è un nome divenuto ormai ricorrente per il mercato della SSC Napoli: in questi minuti, però, spunta l’inserimento a sorpresa della big del campionato di Serie A.

La sessione estiva di calciomercato ha avuto il via ufficialmente da pochi giorni, ma in casa Napoli il lavoro da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è già nel vivo da settimane, così come testimoniato dai colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. C’è, però, l’intenzione di migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte, chiamata a una stagione di grandi riconferme dopo il successo in Serie A della stagione appena conclusasi.

Grande focus ora è riservato per il colpo in attacco. La strategia del club del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di regalarsi un attaccante da affiancare a Romelu Lukaku, che ha una considerazione non indifferente da parte dello stesso Conte. Due nomi su tutti: Darwin Nunez, per cui il Liverpool continua a sparare alto, e anche Lorenzo Lucca, la cui valutazione è sicuramente meno esosa. Tuttavia, così come affermato dal giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, sull’attaccante ex Pisa e Palermo potrebbe fiondarsi l’Atalanta.

Calciomercato Napoli, occhio all’Atalanta per Lorenzo Lucca: i dettagli

L’Atalanta potrebbe mettere i bastoni tra le ruote della SSC Napoli per quanto riguarda la corsa a Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà dell’Udinese seguito dagli azzurri ormai da tempo.

Di seguito, quanto svelato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale:

“Retegui non è intoccabile per l’Atalanta, ma il capocannoniere dell’ultimo campionato ha un prezzo: almeno 55 milioni, saremmo più precisi se dicessimo 60 perché la Dea non ha previsto di fare sconti. Nelle ultime ore si è materializzato un club arabo, ma senza arrivare a quella cifra e poi serve l’apertura totale dell’attaccante. (…) Se qualcuno si svenasse e incassasse il gradimento del diretto interessato, l’Atalanta potrebbe pensare nuovamente a Lorenzo Lucca. Su di lui c’è anche il Napoli che, però, non ha chiuso nei primi giorni di questa settimana come era stato ventilato, semplicemente perché il Napoli non ha mollato la pista Nunez”

Ultimissime notizie Napoli calcio: attesa per il colpo in attacco

Questa novità è un vero e proprio colpo di scena per quanto riguarda la caccia al nuovo attaccante portata avanti dal Napoli in queste settimane già roventi di calciomercato.

Tra distanze di valutazioni e possibili inserimenti, il Napoli vuole ponderare bene le sue mosse, pur consapevole che servirà un investimento importante, a prescindere da chi sarà scelto poi dal club partenopeo. La candidatura ora è doppia ed è composta da Nunez e Lucca, ma non è escluso che da qui in avanti possano spuntare nomi a sorpresa per un ruolo fortemente tenuto d’occhio in questa estate di mercato.