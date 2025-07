Calciomercato, il Napoli riflette ancora su Milinkovic-Savic: spunta anche il ritorno di fiamma

Il Napoli valuta il profilo adatto per completare il reparto dei portieri: ritorna un vecchio obiettivo per i partenopei.

Prosegue il calciomercato del Napoli. La dirigenza partenopea è continuamente al lavoro per cercare di rinforzare il più possibile la rosa di Antonio Conte. Tante le trattative vicine alla chiusura: accordo ad un passo per Noa Lang dal PSV, mentre sembra sbloccarsi anche l’affare Beukema.

Nell’ultima ora sono arrivati aggiornamenti importanti anche per la porta azzurra. Il Napoli sta ancora valutando il profilo di Vanja Milinkovic-Savic: nel frattempo torna forte l’interesse per un estremo difensore seguito ormai da diverso tempo.

Romano: “Il Napoli valuta sia Milinkovic-Savic che Suzuki”

Novità nel calciomercato del Napoli: secondo il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, il club azzurro sta seriamente ragionando sull’acquisto di un nuovo portiere. Sott’osservazione sia Milinkovic-Savic che Suzuki.

Nell’ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto su alcune trattative in entrata del Napoli. In particolar modo il giornalista ha parlato della possibilità di ingaggio di un nuovo portiere. Nonostante i costanti contatti, la trattativa per Vanja Milinkovic-Savic non è ancora chiusa. Oltre al gigante del Torino, il club campione d’Italia ha nel mirino una delle sorprese dell’ultima Serie A, ossia Suzuki: