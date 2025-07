Beukema-Napoli, è fatta: e c’è un retroscena importante

Sam Beukema vuole Napoli e lo dimostra, ecco cosa ha fatto qualche giorno fa: i dettagli ed il retroscena incredibile.

Quella relativa a Sam Beukema sembra un’operazione ormai in dirittura d’arrivo per il Napoli. Come emerso nelle ultime ore il difensore del Bologna è pronto a trasferirsi al Napoli con la chiusura della trattativa che potrebbe arrivare già in giornata.

Il trasferimento è stato fortemente voluto dallo stesso giocatore olandese e da suo padre, l’agente, che hanno portato avanti un efficace pressing con la dirigenza emiliana.

Cinque anni di contratto con uno stipendio a salire dai 2,5 ai 3 milioni di euro a stagione, e soprattutto un prezzo strappato dal Napoli al Bologna proprio nelle ultime ore. Ma non è tutto.

Beukema, retroscena importante: ecco cosa ha fatto

Come riportato da Il Resto del Carlino, c’è un retroscena che testimonia tutta la volontà di Beukema e del suo entourage di trasferirsi al Napoli.

Il padre e agente del difensore olandese si è recato due volte al centro sportivo di Casteldebole per ribadire la sua volontà di lasciare il Bologna. A quanto pare, poi, ci sarebbe anche una mail inviata dai procuratori di Beukema, con un ulteriore richiesta di cessione ma, soprattutto, con una deadline per la chiusura della trattativa, fissata al 12 luglio, cioè la data di inizio del ritiro del Bologna di Vincenzo Italiano.

Un segnale importante per l’ambiente partenopeo, che si prepara ad accogliere un difensore fortemente motivato a vivere una nuova avventura a Napoli.