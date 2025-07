“Napoli subito al completo”: quanti colpi chiuderanno gli azzurri prima di Dimaro

Il Napoli di Antonio Conte punta ad avere quanto prima una rosa al completo prima del ritiro di Dimaro, che precede quello di Castel Di Sangro.

È un Napoli che vuole fare sul serio, fin da subito. Nella scia di un successo, quello dell’ultima stagione in Serie A, che è già ben impresso nella storia del club azzurro. La dirigenza azzurra, in sinergia con Antonio Conte, è già al lavoro per rendere la rosa dei campioni d’Italia in carica competitiva già ai nastri di partenza. Non solo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci: il Napoli vuole mettere a segno altri colpi prima del ritiro di Dimaro, che aprirà la fase di preparazione estiva.

Ma quanti colpi di mercato siglerà il club partenopeo prima della partenza per la Val di Sole? A fare il punto della situazione è il quotidiano La Repubblica oggi in edicola, secondo cui la SSC Napoli è pronta a mettere a segno un tris di nomi da regalare ad Antonio Conte. Sono, in particolare, tre i nomi messi in agenda. Tre potenziali colpi che gli azzurri sperano di chiudere prima di iniziare a fare sul serio a Dimaro: Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca.

Calciomercato SSC Napoli: i tre potenziali colpi prima di Dimaro

Il Napoli mette nel mirino il tris di colpi, per fare in modo che Antonio Conte possa lavorare con la rosa quanto più completa possibile nel pre – campionato.

Secondo La Repubblica, Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca sono i tre potenziali colpi che la SSC Napoli potrebbe decidere di chiudere entro metà mese. Di seguito, quanto scritto dal quotidiano a tal riguardo:

“A Dimaro inizia un’altra avventura ambiziosa e sperano di poterne fare parte fin dall’inizio anche Lang, Lucca e Beukema, i tre potenziali rinforzi su cui il club azzurro si sta muovendo con maggiore determinazione sul mercato”.

A prescindere dai nomi, sembrano chiare le caselle che gli azzurri intendono coprire prima della partenza per Dimaro. Ruoli che sono stati al centro dell’attenzione anche a gennaio, sessione complicata per gli azzurri che però, ora, non vogliono farsi cogliere impreparati in queste settimane di mercato estivo.