Insigne, dopo il Toronto il ritorno a sorpresa: la notizia fa già discutere

Lorenzo Insigne è pronto al ritorno: la notizia sull’ex Napoli di queste ore, dopo l’addio al Toronto, desta scalpore.

Il Napoli vuole riscrivere con determinazione nuove pagine di storia, dopo lo Scudetto conquistato lo scorso anno. Un capitolo accompagnato all’ambizione, come dimostrato dal colpo Kevin De Bruyne e dall’acquisto del giovane talento Luca Marianucci. Il club azzurro continua però a muoversi con decisione, guidato dalla coppia Conte – Manna. Ma non sono solo gli azzurri a fare rumore sul mercato: c’è una notizia su un ex Napoli che sa anche di un pizzico di nostalgia e che riguarda Lorenzo Insigne.

Insigne torna in Europa: assalto da due club italiani

Lorenzo Insigne dice addio al Toronto: con un anno di anticipo sulla naturale scadenza del contratto, inizialmente fissata al 2026, l’ex capitano azzurro è pronto a lasciare il Canada.

Lo ha ribadito La Gazzetta dello Sport, sottolineando che l’ex capitano del Napoli avrebbe deciso di voltare pagina dopo tre anni altalenanti nella MLS, dove ha raccolto 66 presenze, 15 gol e 15 assist.

Ora, a 34 anni, sente che il suo tempo nel calcio che conta non è ancora finito. “Sono ancora in forma fisicamente”, avrebbe confidato a familiari e amici. E l’Italia lo ascolta: Parma e Fiorentina sono pronte a tendergli la mano. I ducali vedono in lui esperienza e qualità per affrontare la Serie A con ambizioni, mentre i viola valutano il colpo in caso di uscita di uno dei loro esterni.

Certo, i numeri del suo ingaggio in Canada (oltre 11 milioni netti) sono lontanissimi dagli standard italiani, ma qui c’è in ballo qualcosa di più: la voglia di tornare a casa, nel campionato che lo ha consacrato. Il ritorno di Insigne in Italia, ora, potrebbe non essere solo un’ipotesi romantica.