Calciomercato Napoli, la strategia è netta: non si torna più indietro

Il Napoli ha scelto una strategia chiara su un obiettivo di calciomercato.

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è sicuramente il club più attivo in queste prime settimane di calciomercato. Dopo Luca Marianucci (preso dall’Empoli per 9 milioni di euro) e Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Manchester City di Pep Guardiola), infatti, Giovanni Manna è al lavoro per chiudere altri colpi.

Anche perché Antonio Conte, di fatto ha espresso il desiderio di avere due giocatori per ogni ruolo. Il Napoli, dunque, è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Proprio su una di queste bisogna registrare un importante aggiornamento dell’ultim’ora.

Napoli, scelta la strategia per l’obiettivo: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli continua a volere Milinkovic-Savic. Tuttavia, almeno per il momento, il club partenopeo vuole cambiare i termini di pagamento della clausola rescissoria di 19 milione di euro presente nel contratto dell’estremo difensore serbo.

Il Torino, dal canto suo, aveva trovato anche il sostituto di Milinkovic-Savic, ovvero Diouf. Quest’ultimo, però, non vuole aspettare il Torino e, dunque, si trasferirà dal Reims al Nizza. I granata, che continuano a seguire fortemente Ngonge, dovranno quindi cercare un altro portiere se Milinkovic-Savic dovesse andar via.