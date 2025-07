Asse Bologna – Napoli, il segnale dà luce verde: Conte gongola

Per il Napoli di Conte arrivano delle ottime notizie da Bologna.

Il Napoli, dopo essersi laureato campione d’Italia, di fatto, è sicuramente il grande protagonista di queste prime settimane di calciomercato estivo. Basta pensare che il club partenopeo ha già chiuso gli arrivi di Luca Marianucci (preso dall’Empoli per 9 milioni di euro e Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero).

Ma, ovviamente, il Napoli non ha la minima intenzione di fermarsi qui. Anche perché Antonio Conte vuole due giocatori per ruolo. Il team campano sta trattando con il Bologna per due giocatori: Ndoye e Beukema. Proprio su questi due caliciatori, nel frattempo, bisogna registrare un importantissimo segnale.

Napoli su Ndoye e Beukema: che segnale che arriva da Bologna

Gianmarco Marchini, giornalista de ‘Il Resto del Carlino’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’:

“Il Bologna non venderà Beukema fino a quando sarà valida la clausola rescissoria, ovvero il prossimo 10 luglio. C’è da dire che lo stesso Beukema sta spingendo per andare al Napoli. Un segnale arriva dalla presentazione ufficiale della maglia del Bologna dell’anno prossimo, dove non c’erano tracce né di Ndoye e né di Beukema”.

Questo dettaglio rappresenta un indizio di calciomercato, visto che vuol dire che lo stesso Bologna ha messo in conto di perdere entrambi i giocatori. Nei prossimi giorni, di fatto, ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti sulla trattativa del Napoli per portare in azzurro sia Beukema che Ndoye.