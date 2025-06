Ultim’ora, Lang ad un passo! Ultimi dettagli per la chiusura: le cifre

Fumata bianca in arrivo per Noa Lang al Napoli, cifre e dettagli dell’operazione.

La trattativa tra il Napoli ed il PSV per Noa Lang sembra ormai arrivata a conclusione. L’olandese classe 1999 vestirà la maglia del Napoli, ormai è questione di dettagli.

Si tratta di un colpo importante per il Napoli e per Antonio Conte, che vede arrivare un innesto di rilievo nella rosa. Il tecnico azzurro ha esplicitamente chiesto di rinforzare l’organico per poter arrivare alla prossima, impegnativa, stagione senza farsi cogliere impreparato.

Napoli-Lang, le cifre dell’operazione

E la dirigenza partenopea sta cercando di accontentarlo su tutti i fronti.

A confermarlo è Gianluca Di Marzio che, tramite Sky Sport, rivela anche le cifre dell’operazione.