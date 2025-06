Napoli, Tommaso Bianchini sarà il nuovo Direttore Generale

Annuncio importante in casa Napoli, torna un ruolo vacante da oltre 10 anni: i dettagli.

L’aria post scudetto sta regalando, ogni giorno di più, una consapevolezza diversa al Napoli. Il secondo titolo negli ultimi tre anni è stato un traguardo importante non solo per il palmares societario, ma soprattutto per la crescita di un club che adesso, volando sulle ali dell’entusiasmo, si trova stabilmente tra i top club europei.

Sarà tanto il lavoro da fare nel corso delle prossime settimane per programmare la prossima stagione. Non si tratta soltanto di costruire una rosa competitiva, lavoro di cui si stanno occupando Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Antonio Conte, ma anche di portare avanti un impegno nato ormai diversi anni fa.

Bianchini nuovo Direttore Generale, il nuovo ruolo che mancava dal 2012

Ne parla in modo approfondito l’edizione odierna di repubblica, che analizza le mosse del Napoli e annuncia anche un nuovo innesto societario. Si tratta di Tommaso Bianchini che presto verrà annunciato come nuovo Direttore Generale del Napoli.

Ricoprirà un ruolo rimasto vacante fin dal 2012 dopo l’addio di Marco Fassone, e porterà avanti un progetto da lui stesso iniziato.

“I prossimi passi del nuovo Napoli saranno il lancio della campagna abbonamenti per le gare di campionato e Champions League e naturalmente le maglie ufficiali”, scrive il quotidiano.

Un passio importante per il club azzurro, che ora più che mai sembra pronto a spiccare il volo o, meglio, a non scendere più dal volo ormai intrapreso due anni fa.