Napoli-Lucca, il Dg dell’Udinese: “Nei prossimi giorni potrà accadere qualcosa”

Franco Collavino ha fatto il punto della situazione su Lorenzo Lucca, ecco cosa ha detto il direttore generale dell’Udinese.

L’operazione che dovrebbe portare Lucca a Napoli sembra sempre più in dirittura d’arrivo. Il Direttore Generale dell’Udinese ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione di un’intervista, dove ha commentato la trattativa.

“È cercato da molti ed è un profilo di rilievo anche per la Nazionale? Parliamo di un grandissimo talento, di un giocatore italiano e che ha fatto una stagione importante al suo primo anno in Serie A e che con noi è andato in doppia cifra. Lucca è uno dei convocati fissi della Nazionale, che lo tiene in considerazione a prescindere dall’uno o l’altro Commissario Tecnico. Lorenzo può dare certezze per il presente ed ha grande prospettiva per il futuro. Normale che ci siano tanti interessamenti per lui in Italia e dall’estero. In questo momento, qualcuno è più concreto di altri e vedremo nei prossimi giorni cosa potrà succedere“, ha dichiarato Franco Collavino.