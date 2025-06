Napoli-Juanlu, possibile chiusura oggi stesso: la situazione mette il Sivilla con le spalle al muro

Juanlu potrebbe arrivare oggi al Napoli, la situazione non aiuta gli spagnoli: i dettagli.

Continua la trattativa tra il Napoli ed il Sivilla per Juanlu Sanchez. Un’operazione che non ha ancora visto una luce concreta, con il club spagnolo che, a dir la verità, avrebbe necessità di chiudere un’operazione in uscita entro oggi.

Il motivo? Il bilancio del club spagnolo, che avrebbe bisogno di una plusvalenza per sistemare alcune situazioni legate ai conti societari, ragion per cui Juanlu è tra i principali indiziati a dire addio al club.

Juanlu-Napoli, si chiude oggi? Dalla Spagna pensano di si

Eppure l’accordo è stato raggiunto l’accordo tra il Napoli ed il giocatore con un contratto fino al 2030. Quello che manca è un accordo tra i club azzurro e quello spagnolo. A fare il punto della situazione El Desmarque, che analizza le difficoltà degli spagnoli ma anche il paradosso di una trattativa che stenta a decollare

Aurelio De Laurentiis aveva presentato un’offerta di 16 milioni di euro che il Sivilla ha rifiutato. Da quel momento non c’è stato nessun rilancio da parte del Napoli, ben consapevole che il Sivilla si trova finanziariamente con le spalle al muro. Gli spagnoli, però, hanno deciso di non prendere decisioni affrettate.

Secondo la testata spagnola la trattativa potrebbe chiudersi addirittura nelle prossime ore, proprio in virtù del bilancio del Sivilla che non consente proroghe.