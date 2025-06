Napoli, il sindaco di Castel Di Sangro: “Ecco quando si giocheranno le amichevoli, cambierà qualcosa”

Le parole del sindaco di Castel Di Sangro, anticipazioni e orari dei match internazionali del Napoli.

Il sindaco di Castel Di Sangro Angelo Caruso ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha analizzato il programma del Napoli nel secondo ritiro estivo dopo quello di Dimaro-Folgarida.

Gli uomini di Antonio Conte giocheranno tre amichevoli internazionali contro Girona, Paris Fc e Olympiacos. Il primo cittadino ha rivelato un cambio rispetto agli altri anni, di fatto annunciando i possibili orari dei match del Napoli.

“Napoli-Paris FC a Castel di Sangro? Sicuramente si giocherà in tardo pomeriggio, di certo non giocheremo più in notturna. Ci saranno tre amichevoli importanti e da lì ad una settimana inizierà poi il campionato. Alloggio del Napoli? Non cambia nulla, alloggeranno in una struttura isolata dal centro abitato per avere quella privacy che occorre in questi casi”, ha commentato Angelo Caruso.