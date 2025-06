Napoli, fissata la data di fine vacanze: raduno a Castel Volturno, poi tutti a Dimaro

Spunta la data del raduno al centro sportivo del Napoli per i Campioni d’Italia: poi partiranno tutti verso il Trentino, per il primo ritiro

Come da qualche anno a questa parte, il Napoli svolgerà due ritiri in due luoghi differenti. Il primo sarà in montagna, in Trentino. Ormai consuetudine. Il Napoli si trova benissimo a Dimaro. Lì dove Antonio Conte ha costruito le basi per un’annata da favola.

Poi il club azzurro si presenterà per 14 giorni in Abruzzo, a Castel di Sangro. In questi due ritiri, il Napoli giocherà le amichevoli e aumenterà il grado di difficoltà degli avversari man mano che ci si avvicinerà all’inizio del campionato. Ad esempio, nel secondo ritiro ci saranno incontri con il Paris FC, il Girona e l’Olympiacos.

Ad ogni modo, prima di partire in ritiro a Dimaro, secondo la Repubblica i calciatori del Napoli si raduneranno assieme ad Antonio Conte e il suo staff a Castel Volturno il 15 luglio, per i primissimi esami e lavori in palestra. Due giorni prima della partenza prevista per le montagne del Trentino-Alto Adige. Per quella data è previsto quindi anche l’arrivo dei nuovissimi acquisti, come Kevin De Bruyne, Marianucci e gli altri che eventualmente completerà nella prossima settimana il Napoli. Noa Lang su tutti.