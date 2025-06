Cheddira, pronta una nuova avventura: una squadra di B alla finestra

Cheddira torna a Napoli e già vede la sua prossima avventura. Sulle sue tracce un club di Serie B: la situazione.

Tra gli esuberi in casa Napoli c’è anche Walid Cheddira. L’attaccante classe 1998 ha giocato l’ultima stagione in prestito all’Espanyol, con la cui maglia ha giocato 25 partite di cui, però, solo 5 da titolare.

Di proprietà del Napoli dal 2023, Cheddira non è mai riuscito a trovare la sua dimensione dopo l’ottima stagione al Bari quando, nel 2022/23 mise a segno 17 gol e 7 assist in Serie B.

Cheddira saluta Napoli, verso il Monza: la situazione

Ancora una volta tornerà al Napoli, da dove ripartirà in vista della prossima avventura. Sulle tracce di Cheddira, questa, volta c’è un’altra squadra di Serie B.

Si tratta del Monza, che avrebbe messo l’attaccante classe 1998 nel mirino. A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea i contatti tra la dirigenza brianzola e quella napoletana. Il ;Monza, che ripartirà da Paolo Bianco in Serie B la prossima stagione. ha individuato in Cheddira il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo biancorosso.