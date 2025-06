Boom Napoli, non solo Lang: può esserci già a Dimaro

Oltre a Lang, di fatto, il Napoli potrebbe accogliere a Dimaro altri due giocatori.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli sta rilanciando. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte, ovvero quella di allestire un gruppo pronto ad affrontare quattro competizioni.

Proprio per questo motivo, dopo i colpi Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli è vicino a chiudere Noa Lang. Il club partenopeo, infatti, è davvero molto vicino a trovare l’intesa definitiva con il PSV per l’esterno olandese. Ma per Antonio Conte bisogna segnalare un’altra importante notizia.

Calciomercato Napoli, quanti volti nuovi a Dimaro: il nome nuovo

Ad annunciarla, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’ è stato il giornalista Fabio Mandarini:

“Calciomercato Napoli? Posso dire che, oltre a Lang e Juan Sanchez, a Dimaro potrebbe esserci anche Sam Beukema. Lo stesso Bologna sta mandando segnali in tal senso, visto che si sta muovendo per eventuali sostituti”.

Il corrispondente del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’ ha poi concluso il suo intervento: