Asse Bologna – Napoli, la richiesta è netta: il suo futuro è scritto

Per il Napoli ci sono delle grosse novità che riguardano le due trattative che ha con il Bologna.

Dopo i colpi Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, di fatto, Noa Lang dovrebbe essere il terzo colpo del Napoli di questa sessione estiva di calciomercato. Il club partenopeo è infatti davvero vicino a limare gli ultimi dettagli con il PSV, visto che con l’esterno olandese ha già raggiunto un accordo definitivo.

Tuttavia, oltre a Lang, il Napoli continua il proprio forcing con il Bologna sia per cercare di prendere Ndoye che Beukema. Proprio su uno di questi giocatori di Vincenzo Italiano bisogna segnalare delle importantissime novità.

Calciomercato Napoli, un obiettivo di Manna ha chiesto la cessione: le ultime notizie su questa trattativa

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il centrale olandese ha chiesto al Bologna di cambiare aria. Sam Beukema, dunque, ritiene finita la sua esperienza nella squadra rossoblù.

Il difensore centrale, di fatto, è strasicuro che nella prossima stagione indosserà la maglia del Napoli. Il Bologna, però, continua a chiedere 35 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Beukema. Mentre per Ndoye, così come successo con Lang, Manna vuole chiudere l’accordo con il giocatore per poi tirare la corda con i dirigenti del team felsineo.