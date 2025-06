Juanlu-Napoli, 5 milioni per la chiusura dell’affare: gli aggiornamenti

Gli ultimi dettagli sulla trattativa che lega club azzurro e spagnoli: ecco cosa sta succedendo.

La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez prosegue. Il terzino classe 2003 è fortemente voluto dal club partenopeo che sta spingendo per portarlo in città il prima possibile.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal giornalista Mirko Calemme, che tramite il suo profilo X ha rivelato quali potrebbero essere gli ostacoli da superare per il Napoli.

Come dichiarato dal giornalista la distanza tra il club azzurro ed il Siviglia è di circa 5 milioni di euro. 15 i milioni di euro offerti dal Napoli, 20 quelli chiesti dagli spagnoli. Lo stesso Siviglia, però, è fiducioso di chiudere l’operazione.