Juanlu al Napoli, cosa succede nella trattativa? Fissato l’incontro decisivo

Il Napoli è forte da tempo su Juanlu Sanchez del Siviglia. Tuttavia, nonostante la fase avanzata, il colpo non si è mai concretizzato: per questo, gli azzurri hanno intenzione di vederci chiaro e mettere un punto a questa situazione.

Il Napoli ha da tempo individuato in Juanlu, terzino dalle spiccate doti offensive di proprietà del Siviglia, il giocatore ideale per concedere cambi all’altezza del non più giovanissimo capitano Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia, la trattativa con gli andalusi pare essere bloccata malgrado l’ottimismo che avvicinava rapidamente le parti in un primo momento. Pertanto, i partenopei hanno intenzione di prendere una decisione netta.

Nuovi contatti tra il Napoli e il Siviglia: le richieste “bloccano” l’affare

Il Napoli apprezza notevolmente il giocatore ma, al tempo stesso, non vorrebbe spingersi oltre all’offerta di 15 milioni di euro avanzata al Siviglia. Il club andaluso viaggia in una situazione finanziaria non del tutto rosea e una cessione del genere potrebbe aiutare a risanare le ferite economiche. Tuttavia il club iberico continua a chiedere 20 milioni di euro per lasciar partire Juanlu Sanchez, segnala la Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano sottolinea la volontà dei Campioni d’Italia di rinforzare l’organico con tale innesto, forte dell’approvazione del giocatore al trasferimento in Italia. Ebbene, il club ha intenzione di intraprendere nuovi contatti con i proprietari del cartellino di Juanlu per convincerli a cedere alle condizioni imposte dalla dirigenza napoletana. La società di De Laurentiis difficilmente si sposterà dalla propria posizione: o il Siviglia cederà, oppure si andrà incontro a una lunga attesa e uno stallo che prolungherebbe le tempistiche e aumenterebbe la tensione fra le parti.