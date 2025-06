Difesa Napoli, proposto anche un ex Serie A! Conte lo conosce, ma il club è freddo

Il tecnico azzurro lo conosce bene, ma il Napoli ha detto di no: la situazione.

La difesa del Napoli è uno dei temi caldi del mercato azzurro. Gli uomini di Antonio Conte avranno più competizioni da gestire nel corso della prossima stagione, ragion per cui sarà necessario rinforzare la rosa partendo proprio dal reparto difensivo.

Il nome più caldo è Sam Beukema, difensore del Bologna e primo obiettivo della dirigenza partenopea fin dai primi giorni di mercato. Nel frattempo, ovviamente, sono tanti i nomi emersi che stanno orbitando intorno al Napoli nelle ultime settimane.

Napoli, Skriniar mai preso in considerazione: ecco cosa era successo

Tra questi non solo giocatori a cui il club è interessato, ma anche difensori proposti al Napoli e che la dirigenza non ha neanche preso in considerazione. Uno di questi sarebbe Milan Skriniar, vecchia conoscenza della Serie A che Antonio Conte conosce bene. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che riporta anche la risposta del Napoli a riguardo.