Chiesa torna in Serie A, Napoli a rischio beffa: lo scenario impensabile

Nel toto-nomi riguardante gli esterni offensivi accostati al Napoli, è emerso anche il nome di Federico Chiesa: il giocatore del Liverpool con ogni probabilità tornerà in Serie A, ma non in maglia azzurra.

Federico Chiesa nelle ultime stagioni ha lasciato un segno importante in Serie A: durante le sue stagioni con la maglia di Fiorentina e Juventus si è consacrato come uno dei migliori esterni del campionato. Per questo, il Napoli aveva pensato a lui per rinforzare le fasce offensive, vista anche la sua esperienza importante nella realtà italiana.

La Roma piomba su Chiesa: concorrenza sbaragliata?

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, la Roma è piombata in maniera prepotente su Federico Chiesa. Il nuovo tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, lo reputerebbe l’innesto ideale per rinforzare le fasce della sua squadra ideale e lo vorrebbe con sé, complice la valutazione non eccessiva del Liverpool.

Alla Roma, Chiesa rappresenterebbe il sostituto ideale di Alexis Saelemaekers, impattante in positivo nella scorsa stagione: Gasp avrebbe l’opportunità di lavorare su di lui e tentare di farlo tornare ai fasti. La richiesta di 15 milioni di euro non risulta eccessiva e, anzi, potrebbe rappresentare un’ipotetica plusvalenza futura.

Non tutto è deciso per Chiesa: Napoli e Milan osservano con attenzione

Lo stesso giornale sottolinea un aspetto importante riguardo il futuro di Chicco Chiesa: la certezza è che lascerà il Liverpool, ma la destinazione non è ancora definitiva. Infatti, anche il Milan di Allegri e il Napoli di Conte sono pronti a intraprendere manovre di disturbo e convincere il giocatore a sposare le proprie cause. Il tutto senza dimenticare l’Atalanta, la quale lo ha individuato come erede perfetto del partente Ademola Lookman.

Quel che avvantaggia, almeno momentaneamente, i capitolini è la mancanza di decisione delle concorrenti: sebbene le tre squadre appena citate (tra cui il Napoli) abbiano il blasone europeo a proprio vantaggio, nessuna ha deciso ancora di puntarci con decisione. Indi per cui la Roma potrebbe affondare il colpo presto in modo da anticipare la concorrenza.