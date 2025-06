Juanlu al Napoli, a che punto è la trattativa? Perché questa settimana sarà decisiva

Il terzino del Siviglia non ha ancora firmato con i partenopei e la trattativa ha subito forti rallentamenti: perché questa settimana sarà cruciale

Il colpo Juanlu ha affrontato un fortissimo rallentamento negli ultimi giorni, con l’affare che è rimasto a lungo sospeso. Dopo un improvviso sprint da parte del Napoli, che ha portato anche a dei contatti diretti con il calciatore, la trattativa si è frenata.

Da parte del giocatore spagnolo, massima apertura a vestire la maglia azzurra, ma il colpo è diventato tutt’altro che ufficiale. Il classe 2003, che compirà 22 anni il prossimo 15 di agosto, attende ancora di conoscere il proprio destino, pur essendo legato al Siviglia da un contratto fino al 2029. In un’intervista di pochi giorni fa, ha dichiarato di trovarsi benissimo in Spagna e che il mercato non è un suo focus.

Juanlu Sanchez, il Napoli farà un ultimo tentativo: i dettagli

Lo è invece per il Napoli e per il direttore sportivo Giovanni Manna, che aveva viaggiato in Spagna negli scorsi giorni, proprio per trovare un accordo. Una fumata grigia, invece, quella che è emersa dai dialoghi. C’è l’apertura del calciatore, pur non pubblicamente, ma il Siviglia fa muro data l’importanza di un calciatore da 5 gol e 5 assist nella scorsa stagione da esterno destro.

Proprio il muro imposto dal Siviglia ha rallentato notevolmente la trattativa. Gli spagnoli non vogliono scendere sotto i 18 milioni di euro, mentre il Napoli ne avrebbe offerti 12 fin qui, valutando forse di spingersi a 15, ma non oltre.

Il Siviglia, però, è in una posizione scomoda. Il club della Liga ha bisogno di vendere entro il 30 giugno per questioni di bilancio. Per tale motivo, l’uscita entro il 30 giugno di Juanlu Sanchez potrebbe diventare una manna dal cielo.

Questa settimana, dunque, diventerà decisiva. Il prossimo lunedì è proprio il 30, l’ultimo giorno utile per presentare i bilanci e prepararsi alla nuova stagione. Le parti si riaggiorneranno, sperando di trovare un’intesa che accontenti tutti.