Napoli su Ndoye, arriva un aiuto inaspettato: strategia decisa

Per il possibile arrivo di Ndoye al Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante colpo di scena.

Il Napoli, dopo Marianucci e De Bruyne, è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, hanno tutta l’intenzione di consegnare ad Antonio Conte una squadra che si faccia trovare pronta per la prossima stagione ricca di partite.

Basta pensare che il Napoli è atteso da ben quattro competizioni: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Tra i nomi in entrata accostati al club partenopeo bisogna sicuramente inserire quello di Ndoye del Bologna. Proprio sulla trattativa della svizzero bisogna segnalare delle grosse novità.

Napoli su Ndoye, novità sulla possibile pedina di scambio da dare al Bologna: le ultime notizie

Come riportato dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, infatti, il Napoli ha in mente varie opzione per cercare di abbassare le richieste di Sartori e Saputo per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Ndoye, ovvero circa 40 milioni di euro. La prima porta all’inserimento di Zanoli, che piace al Bologna.

Mentre la seconda opzione rappresenta una sorpresa, visto che stiamo parlando di Lindstrom. Il danese, dopo il prestito all’Everton, potrebbe rappresentare la carta giusta per vedere Ndoye con la maglia del Bologna. Anche se lo stipendio dell’Eintracht di Francoforte, ovvero circa 2,5 milioni lordi all’anno, è al momento fuori portata per il club emiliano.