Koulibaly: “Ho mandato un messaggio a De Laurentiis”, cos’ha detto l’ex Napoli

L’ex difensore del Napoli, oggi all’Al Hilal, Kalidou Koulibaly ha parlato anche del club azzurro nell’intervista rilasciata in queste ore a SportMediaset.

Kalidou Koulibaly è senza dubbio uno delle figure della storia recente del Napoli che è più legato ai tifosi azzurri. Tanti i suoi anni all’ombra del Vesuvio, dove si è consacrato come uno dei migliori del suo ruolo. Un legame, quello tra il capitano della Nazionale Senegalese e il club partenopeo, forte e indissolubile, così come dimostrato dalle sue recenti dichiarazioni rilasciate a SportMediaset.

Il difensore, oggi all’Al Hilal, club con cui è impegnato al Mondiale per Club negli Stati Uniti, ha parlato anche del suo nuovo allenatore Simone Inzaghi, arrivato in Saudi Pro League proprio nelle ultime settimane dopo l’esperienza all’Inter.

La conquista del quarto Scudetto della storia del Napoli ha fatto evidentemente felice anche un grande ex come Kalidou Koulibaly.

L’ex colosso azzurro non si nasconde ed esprime tutto il suo entusiasmo dal momento in cui gli viene chiesto del suo nuovo allenatore all’Al Hilal, Simone Inzaghi:

“Inzaghi è un grande allenatore, lo ha dimostrato arrivando in finale della Champions League, può darci la sua esperienza. Peccato per loro che non hanno vinto il campionato, anche se sono contento che lo abbia vinto il Napoli. (…) Sento ancora i miei ex compagni di Napoli, sono molto legato alla città, il mio cuore è lì.

Sono davvero contento per tutti, ho mandato un messaggio anche al presidente Aurelio De Laurentiis perché sta facendo un grande lavoro”.