Grealish a Napoli, dall’Inghilterra insistono: incredibile retroscena con De Bruyne e Conte

L’attaccante inglese del Manchester City resta nell’orbita degli azzurri: spunta un retroscena dall’Inghilterra che coinvolgerebbe anche il centrocampista belga

Jack Grealish rimane un nome accostato al Napoli. L’attaccante inglese del Manchester City potrebbe lasciare il club di Premier già in estate, con l’ipotesi partenopea che resta viva. Stando a quanto riferito dal Sun in Inghilterra, l’ipotesi è più concreta di quanto si possa immaginare e insieme a Ndoye, Chiesa e Sancho, anche il britannico è nella lista dei desideri di Manna.

Grealish al Napoli, dall’Inghilterra rilanciano: coinvolto De Bruyne

Il recente arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, avrebbe aperto nuovi spiragli per vedere Grealish in maglia azzurra. Secondo il noto tabloid inglese, il belga avrebbe speranze di convincere Antonio Conte a volere un profilo come l’esterno d’attacco a Napoli.

La trattativa, ovviamente, si allontanerebbe con forza dagli oltre 100 milioni di euro spesi dal City spesi 4 anni fa per accaparrarsi il giocatore dall’Aston Villa. Inoltre, anche l’aspetto legato al contratto del giocatore dovrebbe subire dei pesanti ridimensionamenti.

A 29 anni è impossibile pensare che il Napoli versi 15 milioni all’anno al giocatore, l’equivalente di 300mila sterline a settimana. Grealish dovrebbe arrivare ad abbassare a meno della metà il suo compenso se vorrà diventare un nuovo calciatore del Napoli. Un’ipotesi che prenderebbe quota per la volontà del calciatore di tornare titolare e centrale in un progetto, in vista del prossimo Mondiale.

Sempre secondo il Sun, la dirigenza del Napoli sarebbe pronta disposta a spendere 45 milioni di euro per rinforzarsi su quella fascia, con Garnacho che rimarrebbe un piano alternativo. Ipotesi che troveranno conferme o smentite nelle prossime settimane.