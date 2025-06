Germania-Italia U21, perla di Ambrosino: gol fantastico che vale i supplementari – LE IMMAGINI

L’attaccante di proprietà del Napoli, Giuseppe Ambrosino, lascia il segno nel finale della sfida tra Germania e Italia Under 21, accendendo le speranze azzurre.

L’Italia Under 21 affronta la Germania in una sfida intensa e combattuta agli Europei di categoria. Un finale mozzafiato regala emozioni forti agli azzurri e rilancia il gioiello partenopeo.

Italia Under 21, rimonta azzurra grazie a un super Ambrosino

Il match, valido per i quarti di finale degli Europei Under 21, è equilibrato e combattuto. Koleosho aveva portato l’Italia in vantaggio al 58′ su assist di Ruggeri, mentre Woltemade aveva pareggiato al 68′ a favore della Germania. Il gol del 2 a 1 della Germania è arrivato al minuto 87, firmato da Nelson Weiper. Sembrava ormai tutto archiviato, almeno fino ai minuti finali, quando Ambrosino ha colpito nel momento più decisivo, con gli azzurrini sotto addirittura di due uomini.

Ambrosino, classe 2003 di proprietà del Napoli, si conferma protagonista anche in nazionale, mostrando tutta la sua qualità. La sua rete, arrivata direttamente da calcio di punizione, ha permesso agli Azzurrini di portare il match ai supplementari.