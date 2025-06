Calciomercato, chiusa un’altra operazione per il Napoli: lo ha annunciato Di Marzio

Il giornalista Gianluca Di Marzio dà per chiusa un’altra operazione di mercato per il Napoli: la decisione del club ormai è definitiva.

C’è già molta carne a cuocere per il Napoli in sede di calciomercato. Il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è al lavoro per dare altri segnali importanti, dopo l’acquisto a parametro zero di Kevin De Bruyne, seguito dall’annuncio di Luca Marianucci, arrivato dall’Empoli. L’intento è quello di dare ad Antonio Conte una rosa ben assortita in tutti i reparti, in vista della prossima stagione.

Reparto su cui continuano ad andare avanti le riflessioni è quello dei portieri. In attesa dell’annuncio del rinnovo di contratto di Alex Meret, gli azzurri meditano sul colpo Milinkovic – Savic. Sempre per quanto riguarda gli estremi difensori, in questi minuti arriva una notizia importante anche sul fronte Caprile: il Cagliari ha deciso di procedere al riscatto del suo cartellino.

Calciomercato Napoli: Caprile sarà riscattato dal Cagliari

Elia Caprile presto dovrebbe non essere più un giocatore di proprietà della SSC Napoli. Ad annunciare la scelta da parte del Cagliari di riscattare il suo cartellino è stato il giornalista Gianluca Di Marzio.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte sul sito ufficiale:

“Dopo l’addio di Davide Nicola, arrivato lo scorso 4 giugno, e la promozione dalla primavera di Fabio Pisacane, ufficializzata l’11 giugno, il Cagliari continua a muoversi sul calciomercato. I rossoblù riscatteranno dal Napoli il portiere Elia Caprile per 8 milioni di euro”.

È destinata a chiudersi così, dunque, l’esperienza per Caprile all’ombra del Vesuvio, caratterizzata dalla volontà da parte del diretto interessato di guardarsi altrove per cercare più spazio.