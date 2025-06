Addio Napoli, tre indizi per la nuova destinazione: giocatore ai saluti

Un giocatore del Napoli sembra essere sempre più vicino a dire addio.

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è anche il club più attivo in sede di calciomercato. Il team partenopeo ha infatti sia l’arrivo di Luca Marianucci che, soprattutto, quello di Kevin De Bruyne.

Il fuoriclasse belga, di fatto, si è legato al Napoli per i prossimi due anni con opzione per una terza stagione. Tuttavia, oltre sul fronte acquisti, in casa partenopea bisogna ovviamente registrare anche una notizia per quanto riguarda un addio.

Calciomercato Napoli, sempre più vicino l’addio di un giocatore: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, la pista che porterebbe ad una cessione di Giovanni Simeone al Pisa è sempre viva. Anche perché ci sono la bellezza di tre indizi che portano ad un possibile approdo dell’argentino nella squadra in cui ha anche militato suo padre dal 1990 al 1992.

Il primo indizio, ovviamente, è quello che porta alla necessità del Pisa di avere un nuovo attaccante. Qualche informazione dal club toscano è stata anche già raccolta. La seconda prova, invece, è il grande rapporto tra Giovanni Manna (ds del Napoli) e l’amministratore delegato del team nerazzurro Giovanni Corrado.

Mentre, ovviamente, il terzo indizio è proprio il passaggio del padre di Giovanni Simeone al Pisa. Basta pensare che il ‘Cholo‘ è stato uno dei primi a congratularsi sui social con il team toscano per la promozione in Serie A.