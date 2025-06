Accostato al Napoli: O’Riley sorprende, ha scelto un altro club italiano

Sorpresa per quanto riguarda uno dei nomi accostati al Napoli, ossia Matt O’Riley: il centrocampista avrebbe scelto un altro club di Serie A.

Il mercato del Napoli è nel vivo già da tempo: il club azzurro è al lavoro per cercare di rinforzare il più possibile il proprio organico, non un dettaglio se si considera che la squadra di Antonio Conte sarà impegnata in ben quattro fronti. In palio, in particolare, c’è uno Scudetto da difendere, ma c’è anche la volontà di puntare a un buon cammino nella prossima UEFA Champions League, competizione in cui la SSC Napoli fa il suo ritorno dopo un anno di digiuno.

Tanti i nomi monitorati da parte del direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, seguendo quelle che difatti sono le necessità indicate anche da Conte per migliorare la squadra nel modo migliore possibile. Tra i calciatori accostati agli azzurri negli ultimi giorni, c’è anche Matt O’Riley, centrocampista di proprietà del Brighton. In particolare, dall’Inghilterra è spuntata la voce secondo cui il Napoli avrebbe presentato anche un’offerta: notizia, la medesima, che non trova particolari riscontri. Tant’è che su di lui ci sarebbe forte la Roma, che sembra addirittura avere il gradimento del calciatore.

Calciomercato SSC Napoli, la Roma è in avanti per O’Riley: la situazione

Il suo nome sarebbe finito anche nei radar del Napoli, ma su Matt O’Riley ci sarebbe forte l’interesse da parte della Roma, con Gian Piero Gasperini che è da tempo un suo estimatore (già l’anno scorso fu a un passo dall’Atalanta, ndr).

Di seguito, quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a tal riguardo:

“Il centrocampista danese del Brighton, Matt O’Riley, ha messo la Roma in pole ed è disposto ad attendere luglio quando il club, aggiustati i conti al 30 giugno, potrà avere più libertà. Massara, che già voleva O’Riley al Rennes, dovrà trovare l’accordo col club inglese che chiede 30 milioni. Possibile la formula di un prestito con obbligo di riscatto”.

Ultime mercato Napoli calcio: le novità sul centrocampo

Matt O’Riley, dunque, sembra non essere una priorità per il Napoli, che al momento attende prima di affondare il colpo per rinforzare il centrocampo.

Il nome più concreto sembrava essere quello di Yunus Musah, ma la trattativa tra la SSC Napoli e il Milan è in una fase di stallo, in maniera decisa. Alla luce anche della più che possibile conferma di Frank Zambo Anguissa, è possibile che gli azzurri attendano l’evolversi del mercato prima di procedere a un nuovo, ed eventuale, acquisto.