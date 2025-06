Quale modulo per il Napoli? Una scelta di mercato anticipa la decisione di Conte

Il calciomercato è sempre più vivo in casa Napoli e ad esso si collegano le primissime ipotesi legate al modulo che Antonio Conte deciderà di usare.

A poco meno di un mese dal termine della stagione, in casa Napoli si pensa già alla prossima stagione, con la consapevolezza di dover difendere il Tricolore conquistato, sovvertendo ogni pronostico della vigilia. I campioni d’Italia in carica, così come dimostrato dalle primissime mosse di calciomercato, sono già alla ricerca di altri pezzi da aggiungere in vista del prossimo anno, con l’obiettivo di avere i mezzi quanto più competitivi possibili per tutte e quattro le competizioni in cui il Napoli sarà impegnato.

Ma come il calciomercato andrà a influenzare l’impianto tecnico – tattico che metterà a punto Antonio Conte per il suo Napoli? Nella scorsa stagione, complice diverse situazione di mercato e di infortuni, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha usato diversi sistemi di gioco, dalla difesa a quattro fino ad arrivare a uno schieramento a tre. Tuttavia, la scelta da parte del club azzurro di non puntare su un giocatore come Jonathan David, e considerando i molteplici nomi che sono accostati agli azzurri, sembra dare un indirizzo chiaro a tal riguardo.

Notizie Napoli calcio: si va verso il ritorno stabile della difesa a 4?

Il Napoli del prossimo anno potrebbe affacciarsi alla nuova stagione ritornando al 4-3-3 visto più volte nel corso della scorsa annata.

Un indizio è dato dalla scelta del Napoli di puntare su diversi profili sulle fasce (Jadon Sancho, Federico Chiesa e Dan Ndoye i nomi più chiacchierati), ma anche quella di raffreddare (con ogni probabilità) in maniera del tutto definitiva la pista che avrebbe portato all’acquisto, a parametro zero, di un giocatore come Jonathan David, profilo sicuramente più adatto che a giocare da spalla a Romelu Lukaku in un attacco a due, in caso di 3-5-2.

È chiaro, ovviamente, che si tratta di valutazioni preliminari, quando mancano ancora due mesi abbondanti di calciomercato e con due ritiri all’orizzonte, durante i quali verrà messo a punto il Napoli del futuro anche dal punto di vista tecnico – tattico.