Nunez, gli aggiornamenti: la data dei prossimi colloqui col Napoli e come procede la trattativa

Ultim’ora sulla trattativa tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez, ecco quando ci saranno nuovi contatti.

La trattativa tra il Napoli ed il Liverpool per Darwin Nunez prosegue. Le ultime ore sono state cruciali per l’avvicinamento del club di Aurelio De Laurentiis a quello britannico, con le due parti che si sono più volte sentite per provare a definire un accordo.

Non è facile, poiché le richiese che il Liverpool fa al Napoli non sono banali, e gli azzurri non hanno intenzione di prendere sotto gamba un’operazione così importante per il futuro della rosa di Antonio Conte.

Nunez-Napoli: settimana prossima i contatti: la situazione

Nel frattempo Fabrizio Romano ha annunciato alcuni aggiornamenti in merito alla trattativa, svelando anche quando ci potrebbero essere nuovi contatti tra Napoli e Liverpool.