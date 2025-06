Nunez al Napoli, ecco la prima offerta di Manna: il giocatore spinge

Sulla trattativa per portare Nunez al Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Il Napoli non vuole fermarsi in sede di calciomercato. Dopo aver ufficializzato sia l’arrivo di Luca Marianucci che, soprattutto, quello di Kevin De Bruyne, il team partenopeo vuole rafforzarsi anche nel reparto offensivo della squadra agli ordini di Antonio Conte.

Tra i nomi più chiacchierati intorno al Napoli bisogna sicuramente inserire quello di Darwin Nunez. Oltre a Lorenzo Lucca, infatti, Giovanni Manna sta trattando anche per il giocatore del Liverpool. Proprio sulla trattativa per il centravanti uruguaiano bisogna segnalare una prima offerta del team partenopeo.

Il Napoli ha offerto 42 milioni di euro per Nunez: la risposta del Liverpool

Secondo quanto riportato dalla redazione nel quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, infatti, il Napoli ha offerto 42 milioni di euro per convincere il Liverpool a cedere a titolo definitivo le prestazioni di Darwin Nunez. I dirigenti del club inglese, però, ne hanno chiesti 65 di milioni per chiudere l’affare.

Il Napoli, dunque, dovrà adoperarsi per colmare questa distanza tra domanda ed offerta di una ventina di milioni di euro. La chiave per arrivare a Darwin Nunez, ovviamente, potrebbe essere la cessione di Victor Osimhen per i 75 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Il calciatore uruguaiano, nel frattempo, spingerebbe per vestire la maglia azzurra della squadra di Antonio Conte.