Napoli, tentativo di affondo per Bonny: duello con l’Inter

Il Napoli ci prova anche per l’attaccante del Parma, la situazione e il duello con l’Inter.

Non solo Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, il Napoli è scatenato a prova ad entrare anche ella trattativa per un altro attaccante. Si tratta di Ange-Yoan Bonny, francese del Parma he ciò diverse volte era stato accostato al Napoli senza, però, mai un interesse concreto.

A quanto pare Giovanni Manna, però, sta provando ad affondare il colpo nelle ultime ore, di fatto inserendosi nella trattativa già ben avviata tra Bonny e l‘Inter.

A riportarlo è l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che sul consueto appuntamento su canale YouTube di Fabrizio Romano, ha scelto il retroscena.

“Bonny resta vicino all’inter che si avvicina ai 25 milioni richiesti dal Parma, ma la novità è che il Napoli è tornato alla carica per Bonny ed ha avuto un contatto. Gli azzurri giocano su più tavoli e vogliono capire se ci sono i margini per inserirsi tra l’Inter e Bonny. Gli azzurri potrebbero prendere anche due attaccanti come Bonny e Lucca, altrimenti si potrebbe fare all-in su Darwin Nunez da affiancare a Lukaku. Se il Napoli non dovesse avanzare per l’uruguaiano, non è da escludere che Conte chieda sia Lucca che Bonny per avere un attacco completo”, ha dichiarato Moretto.