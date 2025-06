Napoli-Lucca, trattativa in stallo: due contropartite tecniche proposte dagli azzurri

Gli azzurri provano a sbloccare la situazione, si attende una risposta dell’udinese: i dettagli.

Le idee del Napoli per il reparto offensivo sono diverse. non è un mistero che il club azzurro sia alla ricerca di un innesto in attacco per consentire a Lukaku di rifiatare in una stagione che, inevitabilmente, vedrai Napoli impegnato su più fronti.

Negli ultimi giorni sono principalmente due i nomi che sono emersi dal taccuino di Giovanni Manna per l’attacco azzurro. Da un lato Darwin Nunez, bomber del Liverpool, per il quale il Napoli dovrà proseguire nei contatti con il club inglese. Trovare un accordo non sarà semplice, ma la dirigenza partenopea sembra fare sul serio.

Il Napoli propone Lindstrom e Cajuste all’Udinese: stallo nella trattativa

Dall’altro lato Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese reduce da un’ottima stagione nel campionato italiano. A quanto pare, però, la trattativa tra il Napoli ed il club friulano sarebbero bloccate per il momento. A riportarlo il Messaggero Veneto, che sottolinea le difficoltà nel trovare un’intesa tra i due club.

Al centro dell’attenzione i 40 milioni di euro che l’Udinese ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis per Lorenzo Lucca, cifra considerata troppo alta per il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe provato ad inserire nell’operazione due contropartite tecnica. La prima sarebbe Jesper Lindstrom centrocampista attualmente in prestito all’Everton, mentre la seconda contropartita tecnica sarebbe Jens Cajuste, centrocampista in attesa di capire il suo futuro dopo la stagione in prestito all’Ipswich Town.

Si attende adesso una risposta del club friulano, che potrebbe sbloccare una trattativa per il momento in stand-by.