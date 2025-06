Dalla Spagna, nuovo nome per il centrocampo del Napoli: c’è anche l’Atletico Madrid

Spunta un nuovo obiettivo del Napoli, Giovanni Manna al lavoro: ma occhio alla concorrenza.

Non solo il reparto offensivo nelle menti della dirigenza del Napoli in vista della prossima stagione. Sul taccuino c’è anche un bel punto interrogativo alla sezione dedicata ai centrocampisti.

Tanti nomi sondati dal ds del Napoli nelle ultime settimane, così come sono diverse le situazioni che la dirigenza dovrà risolvere. Come i casi di Lobotka e Anguissa, ancora incerti in merito al loro futuro.

Napoli su Johnny Cardoso, occhio alla concorrenza

E allora il Napoli non si perde d’animo e mette nel mirino anche un nome “inedito”. A riportarlo è Mundo Deportivo, che evidenzia l’interesse degli azzurri nei confronti di Johnny Cardoso, centrocampista classe 2001 del Betis Sivilla.

Statunitense con doppio passaporto italiano, Cardoso è reduce da un’ottima stagione con il club spagnolo, per il quale ha messo a referto 4 gol ed un assist nelle 46 partite disputate.

Sul centrocampista ci sarebbe principalmente l’Atletico Madrid, che ha risposto ala valutazione di 40 milioni di euro del Betis con una contro-proposta di 25 milioni. L’Atletico Madrid sarebbe anche disposto ad aumentare l’offerta a 30 milioni di euro, con l’obiettivo di anticipare il Wolverhampton ma sopratutto il Napoli, deciso a tentare un affondo nei prossimi giorni.