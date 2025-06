Cessione Napoli, affare da 12 milioni: è tutto fatto

Presto dovrebbe esserci la conferma dell’addio di un calciatore alla SSC Napoli: l’affare potrebbe portare nelle casse del club partenopeo 12 milioni.

Il Napoli è determinato a costruire una squadra di livello in questa sessione di calciomercato estiva. Definiti gli acquisti di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club partenopeo è al lavoro per rinforzare anche gli altri reparti, fattore che si rende necessario visto che le competizioni in cui gli azzurri saranno protagonisti sono ben quattro (oltre a Serie A e Coppa Italia, ci sono anche la UEFA Champions League e la Supercoppa Italiana).

Sono attese tante novità in entrata, ma giocoforza anche in uscita. A tenere banco in casa Napoli è la questione Osimhen, ma a oggi c’è un altro calciatore che è evidentemente più vicino a lasciare la squadra azzurra da campione d’Italia in carica. Si tratta di Rafa Marin, per cui mancherebbe davvero poco per vederlo in maglia Villarreal: in queste ore è arrivata la conferma da parte di Gazzetta.it, che ha svelato anche quelli che dovrebbero essere i termini dell’operazione. Lo spagnolo ex Real Madrid è pronto a lasciare gli azzurri dopo l’affare tramontato sul più bello a gennaio, proprio con il Villarreal.

News Calciomercato Napoli, Rafa Marin sempre più verso il Villarreal

Rafa Marin al Villarreal: mancherebbe ormai poco alla SSC Napoli per archiviare una delle cessioni in programma per questa sessione estiva di calciomercato.

Di seguito, quanto svelato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport a tal riguardo:

“Rafa Marin è vicino al Villarreal in prestito oneroso a 1 milione di euro con riscatto fissato a 12. A gennaio, l’affare saltò perché il Napoli non riuscì a trovare un sostituto: ora è tutto pronto”.

Il difensore azzurro, dunque, è pronto a ritornare ne La Liga, dopo una stagione all’ombra del Vesuvio in cui non è riuscito mai a convincere pienamente il tecnico Antonio Conte.

Mercato Napoli: le ultime in entrata sulla difesa

Oltre a Luca Marianucci, e considerando anche l’uscita ormai più che probabile di Rafa Marin, il Napoli è chiamato a un colpo importante per rinforzare la propria retroguardia. Il nome in prima linea è quello di Sam Beukema, ma va superato lo scoglio Bologna.

L’intenzione della SSC Napoli sarebbe quella di far crollare il muro del club rossoblù, con cui i partenopei presto tratteranno anche per Dan Ndoye, per cui ci sarebbe anche un’intesa di massima sui termini contrattuali.