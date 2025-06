Boom Napoli, altro sì incassato ma occhio all’Arabia: bisogna fare presto

Il Napoli deve velocizzare per chiudere un colpo in sede di calciomercato.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, di fatto, è il re di queste prime settimane di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, ha già chiuso l’arrivo di due colpi: Luca Marianucci e Kevin De Bruyne.

Quello del fuoriclasse belga, ovviamente, è l’arrivo che ha scaldato di più i cuori dei tifosi del Napoli. Tuttavia, oltre all’ex giocatore del Manchester City, i dirigenti del team partenopeo hanno tutta l’intenzione di prendere un altro calciatore del campionato più seguito al mondo, ovvero la Premier League.

Napoli, continua il forcing per anticipare i club dell’Arabia Saudita: le ultime

Come quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli continua il proprio forcing per Darwin Nunez del Liverpool. Anzi, Giovanni Manna avrebbe intascato anche il sì dell’entourage del centravanti. Il giocatore, di fatto, vorrebbe restare a giocare in Europa.

Il Liverpool, che ha fretta di incassare milioni di euro, vorrebbe infatti cedere Darwin Nunez ai vari club dell’Arabia Saudita che si sono mossi per il centravanti. Il Napoli, dunque, non vuole trovarsi impreparato, visto che la trattativa per prendere Lorenzo Lucca dall’Udinese resta sempre molto viva.