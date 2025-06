Bonny tra Inter e Napoli: arriva l’annuncio di Marotta sull’obiettivo azzurro

Ange-Yoan Bonny è uno dei nomi che interessano al Napoli per il proprio attacco, ma su di lui è forte l’interesse dell’Inter: spunta l’annuncio di Beppe Marotta.

Mancano poco meno di dieci giorni al 1° luglio, ma in casa Napoli il calciomercato è un terreno già fertile di novità e rumors da tempo. Il club azzurro ha l’intenzione di rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte, seguendo quelle che sono le indicazioni da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana e cercando di cogliere tutte le opportunità che il mercato più offrire da qui fino all’ultimo giorno della sessione in questione.

Reparto tenuto fortemente d’occhio è quello offensivo. Il Napoli sembra intenzionato a mettere a segno due colpi sugli esterni, mentre davanti si cerca un profilo che possa coabitare con Romelu Lukaku, che resta centrale nel progetto di Conte all’ombra del Vesuvio. Darwin Nunez rappresenta il sogno della squadra partenopea, con Lorenzo Lucca dell’Udinese che sembra essere l’eventuale piano alternativo. In queste ore, però, si è fatto nuovamente il nome di Ange-Yoan Bonny, calciatore che sembra ormai vicino all’Inter, ma l’interesse degli azzurri per l’attaccante tuttora di proprietà del Parma è risaputo. A parlarne è stato il presidente dell’Inter Beppe Marotta, confermando i rumors che vedono il francese accostato ai nerazzurri.

Bonny, Marotta si sbilancia: piace anche al Napoli

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, non si nasconde e conferma l’interesse della società nerazzurro per Bonny, attaccante gradito anche al Napoli.

Di seguito, le parole rilasciate dal numero uno interista ai microfoni di SportMediaset:

“È un giocatore che è nel nostro taccuino. Non abbiamo ancora trattato in modo approfondito, ma faremo con calma. È da vedere la volontà del Parma, ma non posso nascondere che ci interessa”.

Marotta, dunque, non fa mistero del gradimento dell’Inter per Bonny: da capire, a questo punto, se possono esserci dei margini per il Napoli per inserirsi eventualmente nella trattativa tra i nerazzurri e il Parma.

Calciomercato SSC Napoli: le ultime sull’attacco

Il Napoli è a caccia di un profilo che possa fungere da spalla a Romelu Lukaku, che resta fondamentale ma che necessita di un sostituto all’altezza, visto che i campioni d’Italia in carica saranno impegnati su più fronti.

Darwin Nunez è il piano A, ma c’è da verificare le condizioni economiche dell’affare. Il Napoli spera di regalare un colpo di livello ad Antonio Conte: presto dovrebbero arrivare novità, con anche Bonny sullo sfondo che, però, sembra più orientato a sposare il progetto Inter, a oggi.