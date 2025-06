Stadio Maradona, Manfredi diventa sub-commissario: l’idea del project financing col Napoli

Gaetano Manfredi, dopo la nomina, dimostra di avere le idee chiare: il progetto del Comune di Napoli.

Il restyling del Maradona si fa sempre più concreto. Il progetto del Comune di Napoli è chiaro, l’obiettivo anche. L’apertura del terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona consentirà alla città di Napoli di entrare tra le candidate ad ospitare Euro2032 e, in generale, darà la possibilità al club di Aurelio De Laurentiis di aumentare i posti a sedere.

Ed è per questo motivo che il progetto di Gaetano Manfredi comprende anche il patron azzurro, poiché consapevole dei benefici che il Napoli porterà a casa dopo il restyling.

Il Corriere del Mezzogiorno analizza l’idea del Comune di Napoli ma anche la nomina assegnata a Gaetano Manfredi in merito ai lavori di restyling.

“Mentre sul fronte degli stadi, il sindaco sarà nominato, come gli altri colleghi delle città in corsa per entrare nel gruppo delle cinque in vista degli Europei di calcio 2032, sub-commissario per i lavori al Maradona “o per la realizzazione di uno stadio ex novo”. Ma siccome Palazzo San Giacomo ha già predisposto l’apertura del terzo anello dello stadio di Fuorigrotta, progettato il potenziale allungamento del secondo anello verso il campo da gioco con la successiva eliminazione della pista di atletica, è chiaro che non sembra prendere in considerazione soluzioni diverse dal Maradona. Che ovviamente spera di ristrutturare con un project financing con il Calcio Napoli. Ma se non andrà in porto l’intesa con Aurelio De Laurentiis, la sola riapertura del terzo anello sarà realizzata a spese del Comune”, scrive il quotidiano,