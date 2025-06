Sancho, si inserisce la Juventus! Sky lancia l’ultima ora: “Il Napoli ha un vantaggio”

Per l’attaccante del Chelsea si sono inseriti prepotentemente anche i bianconeri, con Sky Sport che sottolinea però un vantaggio per i partenopei

Jadon Sancho non è più solamente un obiettivo del Napoli. In queste ore Sky Sport, attraverso l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro dell’attaccante inglese. Stando alle ultimissime indiscrezioni, anche la Juventus si sarebbe inserita nella corsa all’esterno, in uscita dal Manchester United, dopo il prestito di un anno al Chelsea.

Il 25enne autore di 5 gol e 10 assist nell’ultima stagione, potrebbe diventare un nome ancora più caldo nelle prossime ore. L’ipotesi di una sfida apertissima tra due club rivali in Serie A, apre a scenari ancora più convenienti per il Manchester United. Il classe 2000 doveva diventare un’opportunità di mercato, ma in caso di asta, il Napoli potrebbe anche dare priorità ad altri nomi come già fatto con Ndoye.

Sancho tra Napoli e Juventus: il vantaggio degli azzurri

Sempre secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus avrebbe avviato dei contatti diretti con il Man United. Già lo scorso anno, la società bianconera aveva tentato un sondaggio, salvo poi essere scavalcata dal Chelsea che chiuse l’operazione in prestito.

I dialoghi con la società inglese sono stati riavviati in queste ore, nella speranza di trovare un accordo. Il Napoli, però, avrebbe un vantaggio al momento. I partenopei, infatti, avrebbero parlato intensamente con il giocatore negli scorsi giorni, più che con lo United, tanto da ricevere un’apertura da parte dello stesso attaccante inglese.

Battaglia aperta dunque, con la Juventus che tenterà di convincere il calciatore e il Napoli che proverà a riaprire il dialogo con il Manchester dopo le difficoltà legate a Garnacho lo scorso gennaio. Chi si muoverà con più convinzione potrà riuscire a trovare un accordo con Sancho, sul quale restano vive anche le voci di un trasferimento lontano dalla Serie A.