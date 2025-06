Nuovo attaccante Napoli, chiusura immediata: ora bisogna scegliere

Per il Napoli è arrivato il momento di decidere.

Il Napoli, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, è alle prese con altre indiscrezioni di calciomercato molto importanti. Il club partenopeo, vista la prossima stagione ricca di partite, ha la necessità di rinforzarsi in tutti i ruoli.

Giovanni Manna, infatti, è al lavoro anche per rinforzare il reparto offensivo, visto che c’è il bisogno di acquisire le prestazioni di un attaccante che aiuti Romelu Lukaku. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Napoli, ecco ulteriori aggiornamenti su Lucca e Nunez: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli è vicino a trovare l’accordo con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Quest’ultimo ha già detto sì alla proposta del team partenopeo, che potrebbe raggiungere in tempi brevi l’intesa finale con la famiglia Pozzo.

Se dovesse arrivare Lucca, quindi, il Napoli avrebbe preso la decisione di prendere un’alternativa a Romelu Lukaku. Con Darwin Nunez, invece, la squadra campana avrebbe due attaccanti che si giocherebbe il posto da titolare.

Il Napoli, infatti, è in continuo contatto con l’entourage di Darwin Nunez per cercare di trovare un accordo. La cosa certa è che per il club partenopeo è arrivato il tempo di decidere su chi puntare: Lucca o il centravanti del Liverpool.