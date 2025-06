Napoli, ancora un colpo dalla Premier: in Inghilterra sicuri del colpo da 30 milioni

Gli azzurri sarebbero pronti a investire ancora una volta in Inghilterra, con le ultime notizie che riportano di un possibile colpo da 30 milioni di euro

Un Napoli formato Premier League quello a cui siamo abituati in questi ultimi anni. Solamente nella scorsa stagione, con Lukaku, McTominay, Gilmour e Billing sono stati 4 i rinforzi provenienti dal campionato inglese. Questa sessione estiva di calciomercato ha già visto arrivare Kevin De Bruyne dal Manchester City, mentre restano attive le trattative per Darwin Nunez dal Liverpool e Sancho dallo United.

Insomma, la dirigenza partenopea, in coordinamento con Antonio Conte, ha una predilezione nei confronti dei talenti provenienti dalla lega inglese. Il rendimento dei giocatori di Premier League, nella nostra Serie A, è quasi sempre elevatissimo.

Ci sono eccezioni, come visto con Douglas Luiz alla Juventus nell’ultima stagione, ma sono molti più gli esempi positivi. Un motivo in più per muoversi verso questa direzione in fase di trattative.

Napoli in pole su O’Riley: le ultimissime dall’Inghilterra

Il nuovo nome accostato al Napoli in queste ore è quello di Matt O’Riley. Il centrocampista gioca nel Brighton e solamente un anno fa fu acquistato per circa 30 milioni di euro dal Celtic. Nella scorsa stagione in Premier League, ha realizzato 2 gol e messo a referto 4 assist in 26 presenze.

Abituato a giocare come centrocampista centrale, secondo i colleghi di Sky Sports UK, il Napoli avrebbe addirittura già presentato un’offerta da 30 milioni di euro per l’acquisto del calciatore.

Un nome che non è neanche nuovo ai tifosi partenopei. Il classe 2000 è legato un a Gilmour. La scorsa estate, infatti, fu acquistato dal Brighton proprio per sostituire lo scozzese oggi in forze nel Napoli. Un infortunio alla caviglia, che lo ha tenuto fermo per 70 giorni, stava per far saltare l’affare, che si è poi completato regolarmente.

O’Riley rappresenta un nome molto interessante, che potrebbe rinforzare il centrocampo. Che il suo arrivo corrisponda a un addio di Lobotka? Sono solamente supposizioni, ma il tentativo per il danese fa riflettere. Cercato da diversi club lo scorso anno, il 24enne resta un nome molto valido, che accende l’entusiasmo dei tifosi più attenti.

Una trattativa che andrà seguita attentamente e che mostra ancora una volta la forza del Napoli. Il centrocampo composto anche da De Bruyne e McTominay attira profili da tutto il mondo e la guida di Antonio Conte stuzzica ogni tipo di giocatore.