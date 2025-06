Musah-Napoli: “Lunedì la decisione”, affare ancora possibile in un caso

Decisione imminente della dirigenza azzurra sul centrocampista del Milan Musah: l’affare è ancora possibile.

Il Napoli è entrato nella sessione estiva di mercato con un piglio affamato e diretto. Kevin De Bruyne ha già firmato, portando con sé una dose di entusiasmo quasi surreale, ma ora è il momento di fare ancora scelte decisive nel cuore del centrocampo.

Come riportato da tuttomercatoweb.com il Napoli sta tenendo d’occhio da settimane Yunus Musah del Milan, pronto a sferrare l’assalto finale. Ma c’è un grande “se”: tutto potrebbe dipendere dal destino di Frank Zambo Anguissa.

Musah-Napoli, la svolta lunedì: tutto dipende da Anguissa

Secondo la medesima fonte, il Napoli ha rivalutato la situazione e, al momento, potrebbe non più privarsi di Anguissa, nemmeno davanti a cifre importanti.

Ecco perché il Napoli ha messo in standby la trattativa per Yunus Musah, anche evidentemente al di là delle difficoltà della trattativa. Lo statunitense del Milan resta comunque un affare non completamente sfumato, soprattutto se dovesse cambiare qualcosa nella giornata di lunedì sul fronte Anguissa.

Il club azzurro attende con calma, in attesa di capire ciò che farà il numero 99 azzurro: la prossima settimana dovrebbe arrivare una risposta definitiva. Se il mediano dovesse restare, allora la pista Musah tramonterà quasi definitivamente, considerando anche quelle che sono le difficoltà emerse nelle ultime ore. In caso contrario, Manna si farà trovare pronto per cercare di riallacciare eventualmente i colloqui con il Milan, con cui sono emerse delle distanze economiche concrete.