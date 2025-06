Accostato al Napoli, il dirigente lo allontana dall’azzurro: “Non partirà”

Arriva un annuncio importante in merito a uno dei tanti calciatori accostati al Napoli nelle ultime settimane: a parlarne è direttamente il dirigente del club che detiene il suo cartellino.

Tanti sono i nomi appuntati dal direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, per una squadra da rendere ancor più competitiva. D’altronde, il club azzurro è consapevole che serve allargare l’organico a disposizione di Antonio Conte per ambire a un buon cammino in Champions League, oltre che per difendere lo Scudetto conquistato nella stagione che si è conclusa da poco meno di un mese.

Tante le caselle da riempire o da rinforzare per il Napoli, che si candida a ruolo di grande protagonista nella sessione estiva di calciomercato. Per quanto riguarda il reparto dei portieri, si attendono comunicazioni ufficiali su Alex Meret, il cui contratto andrà in scadenza tra poco più di dieci giorni. A prescindere dal futuro del portiere ex Udinese e SPAL, per cui ci sarebbe comunque un’intesa di base tra le parti, gli azzurri sono a caccia di un altro estremo che possa tenere alto il livello di competitività tra i pali. Uno dei nomi accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis è Zion Suzuki, anche se da Parma arriva l’annuncio che sembra frenare ogni voce legata a un possibile approdo all’ombra del Vesuvio.

Suzuki – Napoli: arriva l’annuncio di Cherubini sulla trattativa

Federico Cherubini, amministrato delegato del Parma, sembra chiudere la porta a un possibile acquisto da parte del Napoli di Zion Suzuki.

Di seguito, quanto dichiarato dall’ex Juventus a tal riguardo, alla Gazzetta di Parma:

“Ci sono tante richieste sia per Suzuki che per Leoni, ma non sono sul mercato: la volontà della proprietà e dell’area tecnica è tenere questi due ragazzi per un altro anno”.

L’ad del Parma ha anche chiarito che nel calciomercato tutto può succedere, ma va registrata questa presa di posizione che potrebbe rendere eventualmente più ostico raggiungere un compromesso tra i due club.

Notizie Napoli calcio, le ultime sul mercato dei portieri

In attesa di capire ciò che ne sarà di Alex Meret, e dando anche per assodato il raffreddamento della pista Suzuki, il Napoli si cautela e mette gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic del Torino.

Un nome che in queste ore è ritornato d’attualità, con la possibilità da parte del club partenopeo di attivare la clausola rescissoria pari a poco meno di venti milioni di euro. Tuttavia, tra le parti potrebbero esserci dei contatti per sviluppare un possibile affare che vedrebbe coinvolto anche Cyril Ngonge, apprezzato e già allenato dal neo tecnico del Torino Marco Baroni.